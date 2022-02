Detto Fatto, Jonathan senza freni con Bianca Guaccero: “Più o meno quello che fai anche tu …”, lei controbatte a tono, gelo in studio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Detto Fatto è un programma di grande successo condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai 2 ogni giorno nel primo pomeriggio. Proprio nel corso della puntata di ieri, giovedì 17 febbraio, è però successo qualcosa che ha Fatto molto sorridere e divertire i telespettatori. Una puntata definita dalla stessa conduttrice ‘pazza’, ma per quale motivo? Puntata particolare di Detto Fatto Sono stati molti i momenti particolari che hanno contraddistinto la puntata di ieri, 17 febbraio 2022, di Detto Fatto. La puntata in questione si è infatti caratterizzata per la presenza di una serie di imprevisti ma non solo anche tante gaffe. Ad un certo punto ad intervenire è stata la stessa Bianca ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 febbraio 2022)è un programma di grande successo condotto dain onda su Rai 2 ogni giorno nel primo pomeriggio. Proprio nel corso della puntata di ieri, giovedì 17 febbraio, è però successo qualcosa che hamolto sorridere e divertire i telespettatori. Una puntata definita dalla stessa conduttrice ‘pazza’, ma per quale motivo? Puntata particolare diSono stati molti i momenti particolari che hanno contraddistinto la puntata di ieri, 17 febbraio 2022, di. La puntata in questione si è infatti caratterizzata per la predi una serie di imprevisti ma non solotante gaffe. Ad un certo punto ad intervenire è stata la stessa...

Advertising

galeazzobignami : È incredibile che dopo la serie infinita di errori il #governodeipeggiori chieda la fiducia sull’ennesimo Decreto… - ilriformista : Amato aveva detto che non va cercato il pelo nell’uovo, poi il partito dei Pm ha tuonato e il pelo nell’uovo è stat… - ricpuglisi : Detto, fatto: ho disdetto il mio abbonamento al @Corriere spiegandolo al telefono in questi termini: 'La vostra… - Petra44293309 : @ivanka_Mra Parlarne in questi termini.B ha risposto che quando lo aveva detto mesi fa stava scherzando, ma poi c'è… - SilviaBombardi3 : RT @wilmington_girl: Sole:'Ti capisco,quando ho detto la frase che stasera ha detto Nathaly,su di me è stato fatto un caso e mi son dovuta… -