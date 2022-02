“Stanno provando a demolire il decreto patenti a colpi di emendamento” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “In queste ore è in atto un tentativo di demolire a colpi di emendamento il decreto patenti approvato lo scorso 10 agosto 2021. Una gravissima interferenza di chi sta provando ad entrare dalla finestra in un giro d’affari, quello delle patenti nautiche, da cui è stato escluso poiché ritenuto inadeguato dal punto di vista fiscale”. È quanto denuncia Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca, confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.500 tra autoscuole e scuole nautiche in tutta Italia. decreto patenti, lunedì l’emendamento al Senato “Si tratta di un emendamento presentato alla V Commissione Bilancio del Senato e che sarà discusso lunedì prossimo – afferma D’Angelo ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 17 febbraio 2022) “In queste ore è in atto un tentativo didiilapprovato lo scorso 10 agosto 2021. Una gravissima interferenza di chi staad entrare dalla finestra in un giro d’affari, quello dellenautiche, da cui è stato escluso poiché ritenuto inadeguato dal punto di vista fiscale”. È quanto denuncia Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca, confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.500 tra autoscuole e scuole nautiche in tutta Italia., lunedì l’al Senato “Si tratta di unpresentato alla V Commissione Bilancio del Senato e che sarà discusso lunedì prossimo – afferma D’Angelo ...

