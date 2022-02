Risparmio gestito, il 2021 è l’anno di grazia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 2021 è un anno d’oro per il Risparmio gestito in Italia. Secondo l’ultimo report di Assogestioni la raccolta raggiunge quota 93 miliardi di euro. Il miglior risultato dal 2017. Il patrimonio gestito raggiunge un nuovo record, a 2.594 miliardi di euro, in crescita di 50 miliardi rispetto alla fine del 3° trimestre 2021. Aumenta la quota delle masse investite nelle gestioni collettive, salita al 52,1 per cento del totale. Per quanto concerne i risparmiatori i prodotti preferiti sono, nell’ordine: azioni, bilanciati, obbligazioni. In forte crescita anche i Pir, Piani individuali di Risparmio: sottoscrizioni nette per 380 milioni e chiusura del 2021, per i Fondi di gestione, con un patrimonio di 21,2 miliardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilè un anno d’oro per ilin Italia. Secondo l’ultimo report di Assogestioni la raccolta raggiunge quota 93 miliardi di euro. Il miglior risultato dal 2017. Il patrimonioraggiunge un nuovo record, a 2.594 miliardi di euro, in crescita di 50 miliardi rispetto alla fine del 3° trimestre. Aumenta la quota delle masse investite nelle gestioni collettive, salita al 52,1 per cento del totale. Per quanto concerne i risparmiatori i prodotti preferiti sono, nell’ordine: azioni, bilanciati, obbligazioni. In forte crescita anche i Pir, Piani individuali di: sottoscrizioni nette per 380 milioni e chiusura del, per i Fondi di gestione, con un patrimonio di 21,2 miliardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

