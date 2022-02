Goggia: “Il mio infortunio un danno da poco? La risonanza parla chiaro” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano – “Non commento, preferisco non commentare”. Risponde così Sofia Goggia ai giornalisti che le chiedono di replicare alle parole di Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci, madre di Federica Brignone e giornalista de ‘Il Giornale’. “Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall’aereo. Per il resto preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni”. La madre di Brignone l’aveva accusata di ‘egocentrismo’ e di aver avuto ‘un infortunio non grave’: “La risonanza magnetica parla chiaro – conclude l’argento olimpico in discesa a Pechino 2022 -. Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano – “Non commento, preferisco non commentare”. Risponde così Sofiaai giornalisti che le chiedono di replicare alle parole di Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci, madre di Federica Brignone e giornalista de ‘Il Giornale’. “Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall’aereo. Per il resto preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni”. La madre di Brignone l’aveva accusata di ‘egocentrismo’ e di aver avuto ‘unnon grave’: “Lamagnetica– conclude l’argento olimpico in discesa a Pechino 2022 -. Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un ...

