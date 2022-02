Covid, 57.890 nuovi contagiati nelle 24 ore. 320 decessi (Di giovedì 17 febbraio 2022) E' di 57.890 contagiati da Covid - 19 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. 320 i decessi. 99.640 i guariti, mentre continua a scendere il numero ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) E' di 57.890da- 19 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. 320 i. 99.640 i guariti, mentre continua a scendere il numero ...

