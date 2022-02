Cari ragazzi, a scuola si va vestiti decentemente (Di giovedì 17 febbraio 2022) La scuola italiana versa in uno stato sempre più comatoso, non bastava la dad, i banchi a rotelle e il green pass ma negli ultimi giorni due episodi testimoniano come parte dei problemi siano determinati dalla mentalità di una fetta consistente degli studenti italiani. Dopo le manifestazioni per l’abolizione degli scritti alla maturità, al Liceo Righi di Roma è stata organizzata una protesta contro le parole pronunciate da una professoressa nei confronti di una studentessa che si è presentata a scuola con la pancia scoperta dicendole: “Ma che stai sulla Salaria?”. Partiamo dal presupposto che la professoressa ha sbagliato con un riferimento non consono al ruolo di un’insegnante, c’è modo e modo di riprendere uno studente e quello utilizzato è senza dubbio fuori luogo. Detto ciò, la protesta degli studenti che si sono presentati al Liceo romano con ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Laitaliana versa in uno stato sempre più comatoso, non bastava la dad, i banchi a rotelle e il green pass ma negli ultimi giorni due episodi testimoniano come parte dei problemi siano determinati dalla mentalità di una fetta consistente degli studenti italiani. Dopo le manifestazioni per l’abolizione degli scritti alla maturità, al Liceo Righi di Roma è stata organizzata una protesta contro le parole pronunciate da una professoressa nei confronti di una studentessa che si è presentata acon la pancia scoperta dicendole: “Ma che stai sulla Salaria?”. Partiamo dal presupposto che la professoressa ha sbagliato con un riferimento non consono al ruolo di un’insegnante, c’è modo e modo di riprendere uno studente e quello utilizzato è senza dubbio fuori luogo. Detto ciò, la protesta degli studenti che si sono presentati al Liceo romano con ...

