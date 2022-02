Barcellona-Napoli 1-1, Spalletti: “Pareggio giusto, ma quel rigore non c’era” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Stasera abbiamo fatto vedere di poter giocare alla pari contro il Barcellona. quel che abbiamo fatto nel primo tempo, possiamo farlo tutta la partita. rigore? Hanno meritato il Pareggio ma quel fallo di mano è inesistente. La palla non cambia direzione, il tocco è col mignolo”. Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo Barcellona-Napoli 1-1. Al vantaggio di Zielinski ha risposto Ferran Torres su rigore per un mani di Juan Jesus in area. Dopo un primo tempo da applausi, il Napoli ha subito il gioco dei blaugrana nella ripresa: “Ci siamo abbassati troppo e con loro è un problema – spiega il tecnico a Sky – Non ci sono state le distanze corrette per organizzare una ripartenza. Ma la loro qualità a volte ti ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Stasera abbiamo fatto vedere di poter giocare alla pari contro ilche abbiamo fatto nel primo tempo, possiamo farlo tutta la partita.? Hanno meritato ilmafallo di mano è inesistente. La palla non cambia direzione, il tocco è col mignolo”. Queste le dichiarazioni di Lucianodopo1-1. Al vantaggio di Zielinski ha risposto Ferran Torres super un mani di Juan Jesus in area. Dopo un primo tempo da applausi, ilha subito il gioco dei blaugrana nella ripresa: “Ci siamo abbassati troppo e con loro è un problema – spiega il tecnico a Sky – Non ci sono state le distanze corrette per organizzare una ripartenza. Ma la loro qualità a volte ti ...

