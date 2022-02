Seveso | minacce e violenze a genitori e sorella per avere i soldi della droga | 28enne arrestato

Advertising

Seveso (Monza Brianza), 16 febbraio 2022 - Un 28enne di Seveso è stato arrestato dai carabinieri per aver vessato, minacciato e aggredito madre e figlia. I maltrattamenti e le estorsioni andavano avanti dal 2020, tra insulti, minacce di morte, spintoni, fino all'aggressione del figlio sulla madre, che le ha stretto le ...