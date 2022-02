Mini Pizzette di zucchine | gustosissime e con pochissime calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Pizze di: leggere e una vera delizia per il palato Lesono una verdura che si presta per essere cucinata in diversi modi ed ecco un modo davvero interessante per poter cucinare queste delizie: lepizze diverranno apprezzate anche dai più piccoli. Ecco come realizzarle.Pizze di, Ingredienti: Per preparare lepizze di, serviranno: DelleSalsa di pomodoro Mozzarella Origano Olio di oliva (servirà sia per condire lepizze che per la teglia) Un pizzico di sale. Procedimento: Iniziare a preriscaldare il forno ad una temperatura di 190°C. Prendere lelavarle sotto l’acqua corrente e dopo averle ...