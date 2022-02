Lamberto Sposini compie 70 anni. L'amico Giletti: "Passeremo la giornata insieme" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Foligno (Perugia), 16 febbraio 2022 - Venerdì compie 70 anni il giornalista e conduttore tv Lamberto Sposini . Traguardo che festeggerà in forma privata tra l'affetto di familiari e amici. Sposini si ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Foligno (Perugia), 16 febbraio 2022 - Venerdì70il giornalista e conduttore tv. Traguardo che festeggerà in forma privata tra l'affetto di familiari e amici.si ...

Advertising

qn_lanazione : Lamberto Sposini compie 70 anni. L'amico Giletti: 'Passeremo la giornata insieme' - infoitcultura : Giletti andrà a trovare Lamberto Sposini per i suoi 70 anni: “Siamo amici da molto tempo” - infoitcultura : Lamberto Sposini: parla Massimo Giletti e racconta tutta la verità - redazionerumors : Massimo Giletti si commuove per Sposini: “Andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui”#MassimoGiletti… - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Lamberto Sposini compie 70 anni, Massimo Giletti va a trovarlo: “La sua ex moglie è un esempio di devozione e amore, gli… -