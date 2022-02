Esce ‘Geniale’, libro di Massimo Polidoro in cui racconta le lezioni ricevute dal mago Randi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Immaginate di poter trascorrere un anno intero fianco a fianco “con un vero genio, di osservarlo all’opera, lavorarci insieme e imparare quanto più potete sul suo modo di pensare, ragionare, affrontare problemi, superare difficoltà, escogitare progetti, trovare soluzioni”. Massimo Polidoro, giornalista e divulgatore scientifico, ha avuto questa fortuna e la racconta in un libro appena uscito per Feltrinelli “Geniale. 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull’arte di vivere e pensare”. Il maestro in questione è James Randi, celebre illusionista canadese, naturalizzato americano, che è scomparso nel 2020. A 18 anni, con una borsa di studio offertagli da Piero Angela, Polidoro è partito per gli Stati Uniti diventando il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Immaginate di poter trascorrere un anno intero fianco a fianco “con un vero genio, di osservarlo all’opera, lavorarci insieme e imparare quanto più potete sul suo modo di pensare, ragionare, affrontare problemi, superare difficoltà, escogitare progetti, trovare soluzioni”., giornalista e divulgatore scientifico, ha avuto questa fortuna e lain unappena uscito per Feltrinelli “Geniale. 13che ho ricevuto da unleggendario sull’arte di vivere e pensare”. Il maestro in questione è James, celebre illusionista canadese, naturalizzato americano, che è scomparso nel 2020. A 18 anni, con una borsa di studio offertagli da Piero Angela,è partito per gli Stati Uniti diventando il ...

