Coronavirus, mercoledì 16 febbraio: sono 6.531 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 13.862 tamponi molecolari e 44.930 tamponi antigenici per un totale di 58.792 tamponi, si registrano 6.531 nuovi casi positivi (-876), sono 23 i decessi (-34), 1.844 i ricoverati (-34), 166 le terapie intensive (-9) e +17.295 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 2.816 e prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi, inoltre il Lazio e’ la prima regione per somministrazione degli anticorpi monoclonali e pillole antivirali’. Nella Asl Roma 1 sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h, in Asl Roma 2 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Oggi nelsu 13.862 tamponi molecolari e 44.930 tamponi antigenici per un totale di 58.792 tamponi, si registrano 6.531casi positivi (-876),23 i decessi (-34), 1.844 i ricoverati (-34), 166 le terapie intensive (-9) e +17.295 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 2.816 e prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti,quasi il triplo deicasi positivi, inoltre ile’ la prima regione per somministrazione degli anticorpi monoclonali e pillole antivirali’. Nella Asl Roma 11.139 icasi e 3 i decessi nelle ultime 24h, in Asl Roma 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mercoledì Gli eroi copparesi 'tornano a casa' Anna e Alessandro a quel punto contattano il Comune di Copparo e, nella mattinata di mercoledì 16 ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...

Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 16 febbraio 2022 ... andiamo a esaminare nel dettaglio l'andamento dei contagi Covid 19 di oggi mercoledì 16 ... I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus sono forniti dall' Osservatorio Epidemiologico Regionale - ...

