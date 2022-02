Sofia Goggia fa l’impresa e va a un passo dalla leggenda | è argento olimpico 23 giorni dopo l’infortunio Bronzo per Nadia Delago

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Prima della partenza della tredicesima partecipante alla discesa olimpica di Pechino 2022, la svizzera Corinne Suter, l’Italia dello sci stava vivendo un sogno di proporzioni colossali. La notte stava portando in dono una tripletta con il terzo posto di Elena Curtoni, il secondo die il primo di. Sembrava una via di mezzo tra un miracolo e il più bel sogno che si potesse fare. Poi la discesa senza sbavature della ventisettenne svizzera, capace in carriera non di vittorie a raffica come, ma di due primi posti che dovevano dirci che fosse l’atleta più pericolosa: un anno fa ha vinto, in contumacia diassente per infortunio, il Mondiale di discesa a Cortina d’Ampezzo e prima di partire per la Cina ha vinto la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen ...