(Di martedì 15 febbraio 2022)inGiampaolo, il giornalista e scrittore morto due anni fa, nel gennaio 2020. Unpostumo che raccoglie i suoi articoli ma anche interviste e pareri a lui contrari. Il titolobene quella che fu la svolta culturale di: “Non c’è storia senza” (Rizzoli). Una visione che rappresentò un merito per la destra, che lo aveva sempre predicato. Ma avere cercato di raccontare il biennio 1943-45 dalla prospettiva deidivenne invece un torto imperdonabile per la sinistra, o almeno per certa sinistra. “Non è storia senza i”: la prefazione di Adele Grisendiè stato accusato di essere un voltagabbana, un falsario o addirittura un fascista? “Non è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Pansa torna in libreria: il libro, una raccolta di scritti sui “vinti”, spiega perché fu demonizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Pansa torna

Il Secolo d'Italia

... e Ferraraa distanza di sicurezza sul +13. Fabriano inizia ad accusare le assenze di Tommasini e Thioune, con le rotazioni corte di coachche non riescono a tenere il passo di quelle ...Finale di tempo, cala l'intensità della Ristopro, Chiusi con pazienzaa galla e opera il ... Questa volta èa fermare il gioco. Raffaelli ne mette altri due in arresto e tiro, Matrone in ...Le sue vetrine sono così tornate a riempirsi di cornetti, brioches, mignon e, soprattutto, delle chiacchiere e delle zeppole di San... In moltissimi ne hanno sentito la mancanza, ma nel weekend appena ...La squadra di Pansa gioca a sprazzi e nel finale ... Dopo l’intervallo i locali sembrano frastornati dalla grinta ospite che torna a + 6 al 23’ (41-47). Ancora un’accelerazione degli ospiti e Chiusi ...