Milan | Leao si prende la scena | valutazione triplicata e i paragoni con Henry e Weah

Clamoroso Leao, valutazione alle stelle: per qualcuno può diventare il nuovo Mbappé. Si sprecano i paragoni illustri per l'attaccante del Milan Leao sta letteralmente facendo un salto di qualità spaventoso in questa stagione con il Milan. La crescita del portoghese la si percepisce anche dalla valutazione del mercato, ora il suo valore è triplicato e 60 milioni è la cifra giusta per il classe 2000. I paragoni ora si sprecano da Henry a Weah, ma ricorda anche un po' il modo di giocare di Mbappè. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao Milan, la firma sul rinnovo non è imminente - Ma c'è ottimismo! Giocate, gol e assist e una velocità dirompente che spazza via tutti gli ostacoli del Milan . Rafael Leao è ormai diventato un imprescindibile della squadra di Stefano Pioli . Le sue caratteristiche ...

Cassano sul Milan: 'Giroud? Quello che sta facendo la differenza è un altro?' Commenta per primo 'Sapete quanti palloni ha toccato con Inter e Lazio? Bene che ha sempre segnato ma quello che sta facendo veramente bene è Leao e non a caso l'allenatore vedendo che ha la giocata che può decidere la partita non lo toglie'. Così Antonio Cassano su Olivier Giroud alla BoboTv.

Dal Leao "ciondolante" al Rafa da 50 milioni: i due anni e mezzo di cura Pioli La Gazzetta dello Sport Il Milan esulta: un gioiello da 60 milioni Il Milan si gode il suo gioiello. Una crescita costante per un giocatore, destinato a diventare un vero campione. Pioli e la dirigenza rossonera se lo coccolano E’ Rafael Leao l’uomo copertina in ...

La Gazzetta dello Sport su Leao: "Il più bello del reame" “Milan, quanto è forte Leao: un mix tra Weah e Henry che ora vale 60 milioni”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “La corsa del liberiano, la classe e la leggerezza del francese: Rafa spacca le ...

