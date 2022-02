LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: il fenomeno Friedrich ipoteca l’oro con una terza manche pazzesca (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 Il duo ceco guidato da Dominik Dvorak va dietro anche ai britannici. La gara è decisamente scesa di colpi. 13:44 I britannici sono arrivati al traguardo con un distacco di 2.59, dovessero rientrare nei 20 potrebbero comunque disputare la quarta manche. 13:43 Approfittiamo di questa piccola pausa per cercare di fare chiarezza su quello che ha fatto Friedrich. Record di spinta e record di manche in un giorno in cui quasi tutti stanno peggiorando i propri tempi. Il tedesco potrebbe aver messo in ghiaccio il secondo oro consecutivo nella disciplina. 13:41 Nessun problema per i britannici che escono illesi dal brutto incidente. 13:39 Si ribaltano i britannici! Bruttissimo colpo per i britannici che sembrano molto scossi. 13:38 Forse l’ultimo equipaggio in ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:45 Il duo ceco guidato da Dominik Dvorak va dietro anche ai britannici. La gara è decisamente scesa di colpi. 13:44 I britannici sono arrivati al traguardo con un distacco di 2.59, dovessero rientrare nei 20 potrebbero comunque disputare la quarta. 13:43 Approfittiamo di questa piccola pausa per cercare di fare chiarezza su quello che ha fatto. Record di spinta e record diin un giorno in cui quasi tutti stanno peggiorando i propri tempi. Il tedesco potrebbe aver messo in ghiaccio il secondo oro consecutivo nella disciplina. 13:41 Nessun problema per i britannici che escono illesi dal brutto incidente. 13:39 Si ribaltano i britannici! Bruttissimo colpo per i britannici che sembrano molto scossi. 13:38 Forse l’ultimo equipaggio in ...

