In Messico la protesta contro l'uccisione di 5 giornalisti (Di martedì 15 febbraio 2022) Decine di giornalisti protestano davanti alla sede del ministero dell'Interno a Città del Messico, dopo l'uccisione di 5 colleghi dall'inizio del 2022. I manifestanti hanno esposto le foto dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Messico protesta In Messico la protesta contro l'uccisione di 5 giornalisti Sono diverse le manifestazioni che si sono svolte in diverse città del Messico contro le aggressioni alla categoria. A Oaxaca, nel sud del Paese, i giornalisti hanno chiesto giustizia per l'uccisione ...

La politica "woke" ha colonizzato anche l'America latina E sta trasformando i modi in cui la gente protesta in Colombia e negli altri paesi dell' America latina : in Messico, Cile e Bolivia le statue di Colombo e di altri protagonisti della colonizzazione ...

Messico: l'ultimo saluto al giornalista ucciso a Salina Cruz (LaPresse) Decine di persone si sono riunite sabato a Salina Cruz, in Messico, per rendere omaggio a Heber López ... I giornalisti di Salina Cruz si sono recati negli uffici della procura per ...

