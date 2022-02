Covid | il bollettino di oggi 15 febbraio | 70 852 casi e 388 morti 107 più di ieri | tasso di positività al 10 | 2% In calo intensive e ricoveri

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 15 febbraio 2022: 70.852 nuovi casi e 388 decessi - fanpage : ?? I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 70.852 con tasso di positività al 10,2% .… - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - brutaleo : RT @AxlGuidato: In Africa 6 persone ogni minuto muoiono di fame. ??360 OGNI ORA ??8.640 OGNI GIORNO ?IL BOLLETTINO COVID IN CONFRONTO E'… - BeneventoNews : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (15 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… -

La curva della pandemia in Sicilia continua a non calare così come i ricoveri che restano sostanzialmente stabili. E' quanto emerge daldel 15 febbraio del ministero della Salute secondo cui in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 6.005 casi (ieri erano stati 2.524) ma con 35.913 tamponi ...C'è un nuovo decesso per- 19 in Valle d'Aosta. Lo riporta ildi aggiornamento diffuso dalla Regione, elaborato sulla base dei dati forniti dall'Usl, che registra anche 93 nuovi positivi e 250 guariti nelle ...VENEZIA - Risalgono i contagi Covid in Veneto, nelle ultime 24, +7.298, una ripresa che , come ogni settimana, risente nel bollettino del martedì del ritorno alla normale attività di tracciamento dopo ...Campobasso - Si ferma l'ondata di decessi per via del Covid in Molise. Nell'ultimo bollettino non vengono riportati morti. Risale al 28 gennaio l'ultimo report privo di decessi. Sul fronte dei contagi ...