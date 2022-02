Cane abbandonato con “sorriso speciale” ha una vera casa – “È arrivato nella nostra vita quando ne avevamo più bisogno” (Di martedì 15 febbraio 2022) Vi presentiamo il Cane Chance! È un Cane molto bravo che adora la neve. Chance è nato e cresciuto nello stato dell’Alabama, dove non ha visto poi così tanta neve. Ma poi è finito al canile. Ed è così che per lui è cambiato tutto. View this post on Instagram A post shared by Chance (@chancetherescuedog17) Una donna del Minnesota ha sentito parlare di lui e il resto è storia. “Chance è arrivato nella nostra vita probabilmente quando ne avevamo più bisogno. avevamo adottato due spitz americani ma purtroppo sono morti nel 2016. Eravamo distrutti e abbiamo iniziato a cercare un nuovo Cane da poter salvare. Abbiamo visto una foto di questo piccolino che si ... Leggi su it.newsner (Di martedì 15 febbraio 2022) Vi presentiamo ilChance! È unmolto bravo che adora la neve. Chance è nato e cresciuto nello stato dell’Alabama, dove non ha visto poi così tanta neve. Ma poi è finito al canile. Ed è così che per lui è cambiato tutto. View this post on Instagram A post shared by Chance (@chancetherescuedog17) Una donna del Minnesota ha sentito parlare di lui e il resto è storia. “Chance èprobabilmentenepiùadottato due spitz americani ma purtroppo sono morti nel 2016. Eravamo distrutti e abbiamo iniziato a cercare un nuovoda poter salvare. Abbiamo visto una foto di questo piccolino che si ...

Advertising

LaStampa : Cane abbandonato a Messina, il proprietario incastrato dalle telecamere. Ma l’animale non si trova: “Aiutateci a ri… - alborama : RT @65_virna: Sono delle #bestie disumane! Entrano nelle terapie intensive con tanto di telecamere Ma non fanno vedere un padre al propri… - Musumeci_Angela : RT @65_virna: Sono delle #bestie disumane! Entrano nelle terapie intensive con tanto di telecamere Ma non fanno vedere un padre al propri… - DeiGulag : RT @65_virna: Sono delle #bestie disumane! Entrano nelle terapie intensive con tanto di telecamere Ma non fanno vedere un padre al propri… - annadelbello1 : RT @65_virna: Sono delle #bestie disumane! Entrano nelle terapie intensive con tanto di telecamere Ma non fanno vedere un padre al propri… -