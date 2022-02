Assegno unico INPS, serve quest’iban esatto (o si blocca tutto) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A marzo arriva per la prima volta nelle tasche degli italiani l’Assegno unico universale in sostituzione di altre misure Marzo è alle porte e si apre con una grande novità per i cittadini italiani. In particolare, per le famiglie c’è l’esordio dell’Assegno unico universale. La misura, tanto discussa da un anno a questa parte e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A marzo arriva per la prima volta nelle tasche degli italiani l’universale in sostituzione di altre misure Marzo è alle porte e si apre con una grande novità per i cittadini italiani. In particolare, per le famiglie c’è l’esordio dell’universale. La misura, tanto discussa da un anno a questa parte e L'articolo proviene da Consumatore.com.

