Until Dawn: un remake in lavorazione su PS5 e Xbox Series X? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un noto leaker ha parlato di recente di un misterioso remake di Until Dawn destinato a PS5 e Xbox Series X, ecco i dettagli Supermassive Games sta attualmente lavorando a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, anche se una data di uscita e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Mentre lo sviluppatore sembra continuare con la serie horror (basata su cinque titoli registrati di recente), secondo quanto riferito di recente da alcune voci starebbe anche lavorando a un remake di Until Dawn per PS5 e Xbox Series X. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Until Dawn: il presunto remake destinato a PS5 e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un noto leaker ha parlato di recente di un misteriosodidestinato a PS5 eX, ecco i dettagli Supermassive Games sta attualmente lavorando a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, anche se una data di uscita e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Mentre lo sviluppatore sembra continuare con la serie horror (basata su cinque titoli registrati di recente), secondo quanto riferito di recente da alcune voci starebbe anche lavorando a undiper PS5 eX. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: il presuntodestinato a PS5 e ...

Advertising

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Until Dawn: un remake in lavorazione su #PS5 e Xbox Series X? #PS4 #Sony #SupermassiveGames #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeri… - tuttoteKit : Until Dawn: un remake in lavorazione su #PS5 e Xbox Series X? #PS4 #Sony #SupermassiveGames #XboxOne #XboxSeriesS… - infoitscienza : Until Dawn: remake potrebbe essere in lavorazione, secondo un’indiscrezione - infoitscienza : Until Dawn: il remake sarebbe in lavorazione - infoitscienza : Until Dawn Remake in via di sviluppo per PS5? -