La dedica d’amore di Javier Bardem a Penelope Cruz dal palco dei Goya

Javier Bardem, 52 anni, è stato premiato sul palco dei Goya, i premi del cinema spagnolo, come miglior attore protagonista per il film Il capo perfetto, ma le parole del suo discorso sono state tutte per Penelope Cruz e i loro figli. Un gesto romantico davanti a centinaia di persone che non è certo passato inosservato, considerato che Javier Bardem non è solito lasciarsi andare a certe dediche pubbliche. Con lui, seduta in platea, c'era la moglie Penelope Cruz, che all'annuncio della vittoria di Bardem lo ha abbracciato per poi applaudire mentre saliva sul palco, ritirando il premio come miglior attore, che ha ricevuto per la sesta volta, diventando così l'attore più premiato in questa categoria.

