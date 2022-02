Ivan Reitman è morto | il regista di Ghostbusters aveva 75 anni

Advertising

RedCapes_it : È morto a 75 anni Ivan Reitman, addio al leggendario creatore di Ghostbusters - MadMassit : Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito ritornano nel sequel de I gemelli per trovare il terzo gemello! #Triplets… -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Reitman

Movieplayer.it

Allora Nadal mi ricorda un automa che all'improvviso è esploso di taglia, uscito da I gemelli di, che ha sempre più segnato il suo cammino, di tic e tac, come un orologio che non perde ...... regia di Spike Lee (2013) Un giorno come tanti, regia di Jason(2013) Guardiani della ... "Futuro Virtuale" (Serie TV) (1995) Divise sporche (Film TV) (1996) Picnic, regia diPasser (Film ...Ivan Reitman è morto nella giornata di sabato 12 febbraio 2022, il regista di Ghostbusters e Animal House aveva 75 anni. A dare la triste notizia è stato un comunicato della famiglia rilasciato ...Allora Nadal mi ricorda un automa che all’improvviso è esploso di taglia, uscito da I gemelli di Ivan Reitman, che ha sempre più segnato il suo cammino, di tic e tac, come un orologio che non perde un ...