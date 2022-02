Elden Ring: svelati i requisiti PC minimi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attraverso la pagina ufficiale Steam di Elden Ring sono stati resi noti i requisiti PC minimi necessari per far girare il prossimo titolo firmato From Software Oramai mancano meno di due settimane al lancio di Elden Ring, e sebbene From Software abbia già svelato una quantità importante di dettagli relativi all’imminente action RPG, ci si sono ancora delle informazioni che, stranamente, risultano ancora latitanti. Le mancanze riguardano in modo marcato le versioni PC del titolo, con i giocatori ansiosi di conoscere quali saranno le caratteristiche hardware necessarie per potersi godere il gioco anche su personal computer. Eppure, finalmente, qualcosa si è mosso, dato che sono stati da poco resi noti i requisiti minimi. Elden ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attraverso la pagina ufficiale Steam disono stati resi noti iPCnecessari per far girare il prossimo titolo firmato From Software Oramai mancano meno di due settimane al lancio di, e sebbene From Software abbia già svelato una quantità importante di dettagli relativi all’imminente action RPG, ci si sono ancora delle informazioni che, stranamente, risultano ancora latitanti. Le mancanze riguardano in modo marcato le versioni PC del titolo, con i giocatori ansiosi di conoscere quali saranno le caratteristiche hardware necessarie per potersi godere il gioco anche su personal computer. Eppure, finalmente, qualcosa si è mosso, dato che sono stati da poco resi noti i...

