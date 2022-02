Cerca di difendersi da un orso ma gli parte un colpo e uccide il fratello, poi si suicida (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un uomo che Cercava di allontanare un orso dalla propria casa ha sparato e ucciso accidentalmente il fratello e poi si è tolto la vita. La tragedia, avvenuta nello Stato dell’Oregon (US) e riportata dal Mirror, risale all’8 febbraio scorso. Secondo la ricostruzione, l’orso bruno sarebbe entrato nella proprietà, che si trova in una gola appena a sud delle colline boscose. Il proprietario, caricando il fucile per difendersi, ha fatto partire un colpo – fatale – contro il fratello. A quel punto ha chiamato immediatamente i soccorsi. “All’arrivo, gli agenti hanno individuato un uomo deceduto a causa di un’apparente ferita da arma da fuoco. Durante il controllo del resto della residenza, è stato individuato un secondo individuo di sesso maschile deceduto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un uomo cheva di allontanare undalla propria casa ha sparato e ucciso accidentalmente ile poi si è tolto la vita. La tragedia, avvenuta nello Stato dell’Oregon (US) e riportata dal Mirror, risale all’8 febbraio sc. Secondo la ricostruzione, l’bruno sarebbe entrato nella proprietà, che si trova in una gola appena a sud delle colline boscose. Il proprietario, caricando il fucile per, ha fatto partire un– fatale – contro il. A quel punto ha chiamato immediatamente i soccorsi. “All’arrivo, gli agenti hanno individuato un uomo deceduto a causa di un’apparente ferita da arma da fuoco. Durante il controllo del resto della residenza, è stato individuato un secondo individuo di sesso maschile deceduto a ...

