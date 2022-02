Calcio | respinto ricorso Inter | match con Bologna si deve giocare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Corte sportiva d’appello della Federhaildell’che chiedeva il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il, prevista al Dall’Ara il 6 gennaio. La Corte sportiva d’appello, secondo grado di giudizio, si è allineata alla decisione del Giudice sportivo. Ilnon era sceso in campo in seguito ai tanti casi Covid nel suo gruppo squadra che avevano spinto l’Asl emiliana a mettere in quarantena la squadra. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : Bologna-Inter dovrà giocarsi, respinto il ricorso dei nerazzurri. Le news #SkySport #BolognaInter #Inter #Bologna… - RussianMike31 : RT @ilcomunista87: Cazzo pure ricorso al Coni ??... Poi cosa, il tas a Losanna? In ultima istanza proverei anche con la corte europea dei di… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Serie A, Corte d'appello Figc: respinto il ricorso dell'Inter, la gara con il Bologna si giocherà. Ridato anche il punto al… - pablotheprince : RT @SkySport: Bologna-Inter dovrà giocarsi, respinto il ricorso dei nerazzurri. Le news #SkySport #BolognaInter #Inter #Bologna #SkySerieA… - emamarro : RT @Eurosport_IT: ?? Bologna-Inter si dovrà giocare! #SerieA | #Bologna | #Inter | #BolognaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio respinto

La Corte d'appello della Figc si è allinea alla decisione del Giudice sportivo. Nerazzurri chiedevano il 3 - 0 a tavolino La Corte sportiva d'appello della Federcalcio hail ricorso dell'Inter che chiedeva il 3 - 0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna , prevista al Dall'Ara il 6 gennaio. La Corte sportiva d'appello, secondo grado di ...Nella giornata odierna, lunedì 14 febbraio, la Corte d'Appello della Figc hail ricorso dell'Inter in merito al mancato 3 - 0 a tavolino contro il Bologna , match in cui i felsinei non hanno potuto presentarsi visto che erano sotto quarantena imposta dall'Asl. ...“Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto ... giornata è invece la decisione della Corte d'Appello Federale che ha deciso di respingere il ricorso dell'Inter ...Respinto anche il ricorso presentato dall’Inter contro la decisione di far giocare la partita contro il Bologna, non disputata a gennaio per il provvedimento delle autorità sanitarie che bloccarono i ...