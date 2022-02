Babylon’s Fall | in arrivo una demo giocabile

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Unadisarà presto resa disponibile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo varie beta e la conferma ufficiale dell’entrata in fase Gold (giunta a inizio anno), ora gli sviluppatori si apprestano a rilasciare unagratuita di. Dunque se l’atteso titolo action RPG vi ha incuriosito ma avete ancora qualche dubbio in merito, sembra proprio che presto potrete provare con mano le meccaniche di gioco e farvi un’idea sull’ultima opera di Platinum Games. Siete pronti a scendere sul campo di battaglia?dipresto disponibile Proprio qualche settimana fa eravamo venuti a conoscenza dei requisiti ...