20 anni senza Nandor Hidegkuti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Era il 14 Febbraio del 2002 quando se ne andava uno dei maggiori calciatori di ogni epoca, componente della inarrivabile Aranycsapat, l’Ungheria che seppe ritagliarsi il ruolo di squadra migliore di sempre in un solo decennio.era stato un giocatore atipico, silenzioso, talentoso ma poco avvezzo alle luci della ribalta. Quel suo carattere schivo e semplice lo aveva portato ad allontanarsi dagli allori destinati alla sua Ungheria, nonostante fosse il perno di uno squadrone che poteva contare sulla tecnica e la classe di altri due fenomeni come Puskas e Bozsic. L’antesignano dell’odierno trequartista, all’interno del rivoluzionario modulo ad M sviluppato dai magiari negli’50. Un numero 9 che non fungeva da punta classica, nonostante la stazza, ma si abbassava per lasciare spazio ...

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - AntoVitiello : #Donnarumma:'Tutti danno la colpa a me, ma l'ultima telefonata del #Milan era per comunicarmi che avevano preso un… - riccardo_fra : Il Mef ha deciso di togliere le deleghe all’ad di #Mps #Bastianini senza alcuna motivazione nonostante il miglior r… - Dando_68 : RT @LeoMilan80: 18 anni senza te.... Ciao Pirata sempre dentro i nostri cuori <3 - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: 14 febbraio 2004 - 14 febbraio 2022 18 anni senza il Pirata. 18 anni senza Marco #Pantani. ??? -

Ultime Notizie dalla rete : anni senza

...che il cittadino abbia più nemmeno la protezione del paracadute costituzionale. Che ... si stanno ponendo le premesse per rendere "eterna" la dominazione sperimentata negli ultimi due. Dal ...3.42 Sofia Goggia difende il titolo conquistato quattrofa a PyeongChang 2018. L'unica donna ...dobbiamo tributare un doveroso applauso alla bergamasca per essersi prodigata in un recupero...Nel frattempo abbiamo dimenticato le miss degli ultimi anni, tranne quella del 2008 ... Così come sappiamo che a Miss Italia hanno partecipato, senza vincere, future star del cinema e della tv: ...Due anni di pandemia, due anni di contagi Covid ... ai medici di famiglia oppure ai commercianti titolari di ditte o a società senza dipendenti. Per questo il focus Uil non ha potuto intercettare ...