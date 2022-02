Tananai: l’Ambasciatrice della Svizzera fa una proposta per l’Eurovision (Di domenica 13 febbraio 2022) La proposta a Tananai A partecipare al Festival di Sanremo 2022 come sappiamo è stato anche Tananai, che sul palco dell’Ariston ha presentato la sua nuova canzone, Sesso Occasionale. Tuttavia le cose non sono andate come previsto. L’artista si è infatti classificato al 25esimo posto. Ciò nonostante sembrerebbe che il pubblico e il web abbiano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 13 febbraio 2022) LaA partecipare al Festival di Sanremo 2022 come sappiamo è stato anche, che sul palco dell’Ariston ha presentato la sua nuova canzone, Sesso Occasionale. Tuttavia le cose non sono andate come previsto. L’artista si è infatti classificato al 25esimo posto. Ciò nonostante sembrerebbe che il pubblico e il web abbiano L'articolo proviene da Novella 2000.

red_alby_02 : RT @dailydrama2022: 12 Febbraio 2022 L'ambasciatrice della Svizzera ha proposto un'audizione a @Tananai5 per la sua partecipazione a ESC20… - itsannieilibon : RT @dailydrama2022: 12 Febbraio 2022 L'ambasciatrice della Svizzera ha proposto un'audizione a @Tananai5 per la sua partecipazione a ESC20… - AriannaAmbrosi0 : RT @dailydrama2022: 12 Febbraio 2022 L'ambasciatrice della Svizzera ha proposto un'audizione a @Tananai5 per la sua partecipazione a ESC20… - SanremoESC : RT @dailydrama2022: 12 Febbraio 2022 L'ambasciatrice della Svizzera ha proposto un'audizione a @Tananai5 per la sua partecipazione a ESC20… - valeccastelli : RT @dailydrama2022: 12 Febbraio 2022 L'ambasciatrice della Svizzera ha proposto un'audizione a @Tananai5 per la sua partecipazione a ESC20… -