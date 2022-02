Sindaci, aumenta lo stipendio. Ma è beffa nei piccoli comuni: «La differenza? Solo pochi euro» (Di domenica 13 febbraio 2022) La Finanziaria aggiorna le indennità, ma sotto i 5mila abitanti gli adeguamenti sono briciole. Biffoni (Anci): «Parlamento poco coraggioso, così faticheremo a trovare candidati nei paesi» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 13 febbraio 2022) La Finanziaria aggiorna le indennità, ma sotto i 5mila abitanti gli adeguamenti sono briciole. Biffoni (Anci): «Parlamento poco coraggioso, così faticheremo a trovare candidati nei paesi»

