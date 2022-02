Kabir Bedi infastidisce la gieffina: “non siamo in un resort” (Di domenica 13 febbraio 2022) Un altro confronto all’interno del Grande Fratello che vede questa volta coinvolti Kabir Bedi e Sophie Codegoni. Ecco cos’è accaduto tra i due coinquilini. Si comincia a percepire notevole tensione tra i concorrenti del Gf, in vista della finale. E un ulteriore scontro è avvenuto tra Kabir e Sophie, quest’ultima infastidita dal comportamento o dalle parole dell’eroico ‘Sandokan’, il quale, in vista del suo animo e della sua concezione spirituale di vita, si dispiace di fronte a certe incresciose situazioni. Sophie Codegoni e Kabir Bedi-AltranotiziaBasti pensare anche, ad esempio, alle tensioni tra lui e Manila e a quanto ci sia rimasto male per il rapporto che si è un po’ incrinato. Ma a proposito della splendida ex di UeD, cosa è successo da far scatenare la reazione della giovane ... Leggi su altranotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) Un altro confronto all’interno del Grande Fratello che vede questa volta coinvoltie Sophie Codegoni. Ecco cos’è accaduto tra i due coinquilini. Si comincia a percepire notevole tensione tra i concorrenti del Gf, in vista della finale. E un ulteriore scontro è avvenuto trae Sophie, quest’ultima infastidita dal comportamento o dalle parole dell’eroico ‘Sandokan’, il quale, in vista del suo animo e della sua concezione spirituale di vita, si dispiace di fronte a certe incresciose situazioni. Sophie Codegoni e-AltranotiziaBasti pensare anche, ad esempio, alle tensioni tra lui e Manila e a quanto ci sia rimasto male per il rapporto che si è un po’ incrinato. Ma a proposito della splendida ex di UeD, cosa è successo da far scatenare la reazione della giovane ...

direttoraimy : @coco123stella Francamente mi aspettavo di più da Kabir Bedi sono due settimane che si aggira per casa dicendo 'Cinque giorni no cibo' - dana_kant : @coco123stella Perché c'è Kabir Bedi nella casa del gf? Davvero?? Me ne ero dimenticata ?? #gfvip - Michela27475584 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVip, Kabir Bedi contro Manila Nazzaro: 'Hai fatto cose cattive' - brandarmine96 : Kabir è un gigante gentile. Si contorna di persone positive, parla quando c'è da parlare e non si confonde con ipoc… - M_Ferrari237 : Il sondaggio di ieri (oggi non ne ho visti) è il seguente: - Antonio Medugno 50% - Kabir Bedi 37% - Gianluca Costan… -