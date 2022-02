VIDEO Snowboardcross | Visintin e Moioli sul podio | tutta la felicità dei due azzurri

(Di sabato 12 febbraio 2022) Unche emoziona. La coppia italiana Omar-Michelaha conquistato un grandissimo argento nella gara mista dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Più forti dei nostrisoltanto i veterani statunitensi (76 anni in due) Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Dopo la gara i due nostri portacolori sono saliti sulcon un bellissimo sorriso e si sono abbracciati a lungo. Segnali die di grande intesa. Grazie a questo risultatoagguanta la seconda medaglia in questi Giochi Olimpici (dopo il bronzo della gara maschile), mentreriscatta l’ottavo posto della prova femminile.argento ...

Ecco qui il video della Big Final della gara a squadre miste di snowboardcross valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022