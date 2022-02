Pechino 2022 | snowboardcross | Moioli-Visintin argento nella gara a coppie miste

(Di sabato 12 febbraio 2022), 12 feb. - (Adnkronos) - Undicesima medaglia per l'Italia ai Giochi invernali di. La conquistano Michelae Omarnello. La medaglia d'oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin) e quarto posto per gli altri azzurri Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. L'Italia sin qui ha vinto due ori, cinque argenti e quattro bronzi.

03.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di. LA CRONACA DEL SUPERG FEMMINILE Buongiorno e ...Confermato il doping dall'organizzazione internazionale presente a. Il Cio chiede la sua squalifica e si attende di capire come procedere per l'assegnazione delle medaglie del Team Event. Per ...Pechino, 12 feb. – (Adnkronos) – Undicesima medaglia per l’Italia ai Giochi invernali di Pechino 2022. La conquistano Michela Moioli e Omar Visintin nello snowboardcross nella gara a coppie miste. La ...Per l’altoatesino è la seconda medaglia ai Giochi di Pechino, a conferma di uno stato di forma eccezionale, mentre per la portabandiera azzurra c’è il pronto riscatto dopo la delusione cocente ...