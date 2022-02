Pechino 2022 | snowboard misto a squadre da podio | Moioli e Visintin ci regalano l’argento

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 febbraio 2022) Spettacolo Italia a. Locross regala un’altra medaglia all’Italia: è la coppia di Michelae Omara regalarci la medaglia d’argento nella prima storica edizione della gara dicross aalle Olimpiadi invernali in Cina. La medaglia d’oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin) e quarto posto per gli altri azzurri Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. Si tratta dell’undicesima medaglia per l’Italia in questi Giochi. La seconda per locross italiano dopo il bronzo nel singolo maschile dello stesso, arrivato in una finale dalle forti tinte azzurre....