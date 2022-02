Milan, Junior Messias: “Bene contro la Lazio, ma posso e devo fare di più” (Di sabato 12 febbraio 2022) Junior Messias, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto l'attaccante brasiliano Leggi su pianetamilan (Di sabato 12 febbraio 2022), calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni diTV. Ecco cosa ha detto l'attaccante brasiliano

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Messias: 'Bene contro la Lazio, ma posso e devo fare di più' - sportli26181512 : Messias a Milan TV: 'Concentrati su campionato e Coppa. Sto trovando la forma migliore, posso e devo fare di più':… - sportli26181512 : Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: a destra ballottaggio Messias-Saelemaekers: In vista del match di domenica cont… - aireemilan : Ho delle cose da dire: 1)che perla l'assist di Romagnoli per Rafa. ??? 2)Che bella solidità vista in campo e ottima… - sportli26181512 : Verso Milan-Lazio: Messias favorito su Saelemaekers: In vista del match di questa sera contro la Lazio, valido per… -