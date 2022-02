Crisi Ucraina | Zelensky | “Speriamo in diplomazia | ma pronti a tutto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’resta impegnata a una soluzione diplomatica dellacon la Russia, ma ”siamo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, dicendosi impegnato con i partner internazionali per evitare un conflitto, ”ma ci possono essere sorprese in qualsiasi momento”. Il governo ucraino, ha proseguito, “è consapevole dei rischi di un’escalation della situazione da parte della Federazione Russa, si prepara a eventuali sviluppi ed è in contatto continuo con i partner internazionali per risolvere il conflitto con mezzi politici e diplomatici”. Nel corso di un incontro con i giornalisti nella regione meridionale di Kherson, vicino alla Crimea, dove ha assistito alle esercitazioni militari,afferma di “comprendere tutti i rischi”, poiché riceve ...