Vulvodinia | la mozione in sostengo alle donne affette

Una mozione per il riconoscimento della Vulvodinia, della neuropatia del pudendo e della fibromialgia come malattie croniche e invalidanti. E' l'atto presentato dalla consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni e passato all'unanimità, per sollecitare l'intervento della Regione a sostegno delle tante donne che combattono la loro battaglia ancora nel silenzio e nella solitudine. Le patologie prese in considerazione colpiscono infatti una notevole fetta della popolazione femminile. Si calcola che ne soffrano tra il 12% e il 16% delle donne tra i 18 e i 64 anni. Numeri importanti eppure, a tutt'oggi ignorati dal Sistema Sanitario Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Vulvodinia mozione 'Riconoscimento della vulvodinia come malattia cronica ed invalidante' NewTuscia - ROMA - 'Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità in Consiglio regionale del Lazio della mozione a mia prima firma per il riconoscimento della vulvodinia, della neuropatia del pudendo e della fibromialgia come malattie croniche e invalidanti. Si tratta di patologie che colpiscono per lo ...

