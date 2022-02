La cassaforte di Moratti torna in utile: patrimonio netto a 214 mln (Di venerdì 11 febbraio 2022) torna in utile la cassaforte dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti. Nei giorni scorsi – scrive MF-Milano Finanza – il presidente di Saras ha guidato l’assemblea della sua accomandita Massimo Moratti S.a.p.a. che ha chiuso il bilancio allo scorso giugno con un risultato netto positivo per 1,6 milioni rispetto alla perdita di 3,8 milioni dell’esercizio precedente. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022)inladell’ex patron dell’Inter Massimo. Nei giorni scorsi – scrive MF-Milano Finanza – il presidente di Saras ha guidato l’assemblea della sua accomandita MassimoS.a.p.a. che ha chiuso il bilancio allo scorso giugno con un risultatopositivo per 1,6 milioni rispetto alla perdita di 3,8 milioni dell’esercizio precedente. L'articolo

Torna in utile la cassaforte dell'ex patron dell'Inter Massimo Moratti. Nei giorni scorsi – scrive MF-Milano Finanza – il presidente di Saras ha guidato l'assemblea della sua accomandita Massimo Moratti S.a.p.a. che ha chiuso il bilancio allo scorso giugno con un risultato netto positivo per 1,6 milioni rispetto alla perdita di 3,8 milioni dell'esercizio precedente.

