Il calcio in TV – L’inizio di una nuova era

GLIEROIDELcalcio.COM (Raffaele Ciccarelli) – AlL'inizio era il focolare, quel punto caldo ed accogliente, dove le famiglie si riunivano per raccontarsi i fatti della giornata, della vita, le gesta degli eroi sportivi, soprattutto quelli in bicicletta La narrazione dello sport e del calcio era lasciata, oltre che a quella orale, alla sola epica della parola scritta e alla fantasia di chi la leggeva. Erano dei veri e propri aedi quelli che narravano le geste eroiche dei ciclisti ai primi Giri d'Italia, o quelli che raccontavano dei primi calci a palloni spelacchiati su terreno spesso polverosi, fangosi e gibbosi. Venne poi la radio, cambiava di poco lo stile narrativo, ora la gente poteva sentire i notiziari, la musica, anche i meno istruiti, e all'epoca l'analfabetismo erano ancora tanto, potevano ricevere informazioni, e c'era ...

