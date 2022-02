Furti in abitazione, scuole e chiese: 7 arresti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caltanissetta – la Polizia di Stato esegue sette misure cautelari nei confronti di indiziati di aver commesso 13 Furti in abitazione, all’interno di luoghi di culto e di scuole. Tra gli oggetti rubati numerosi computer, fondamentali per la didattica a distanza degli alunni, oggetti sacri, destinati al culto, monete dei distributori di bevande e monili in oro asportati dalle abitazioni. All’alba di oggi la Squadra Mobile ha eseguito un ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di sette indagati. A quattro di essi è stata applicata la misura della custodia in carcere, a uno gli arresti domiciliari e gli altri due l’obbligo di presentarsi quotidianamente ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caltanissetta – la Polizia di Stato esegue sette misure cautelari nei confronti di indiziati di aver commesso 13in, all’interno di luoghi di culto e di. Tra gli oggetti rubati numerosi computer, fondamentali per la didattica a distanza degli alunni, oggetti sacri, destinati al culto, monete dei distributori di bevande e monili in oro asportati dalle abitazioni. All’alba di oggi la Squadra Mobile ha eseguito un ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di sette indagati. A quattro di essi è stata applicata la misura della custodia in carcere, a uno glidomiciliari e gli altri due l’obbligo di presentarsi quotidianamente ...

