Speed skating, papà Lollobrigida: “Duro mandar giù un quarto posto, ma Francesca si è superata” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Soddisfazione e amarezza. Sono sentimenti contrastanti quelli che Francesca Lollobrigida sta provando nel post 5000 metri di Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sul National Speed skating Oval l’azzurra ha ottenuto un quarto posto, sbriciolando il primato nazionale che le apparteneva di circa 14?. Una super prestazione nella quale l’azzurra ha sfiorato il podio su una distanza che aveva affrontato soprattutto nell’ottica della mass start. La vittoria è andata alla forte olandese Irene Schouten che, con il nuovo record olimpico di 6:43.510, ha preceduto la canadese Isabelle Weidemann (6:48.180) e la ceca Martina Sablikova (6:50.090). Per Lollobrigida un crono da 6:51.760 e il sogno di una medaglia accarezzato, ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Soddisfazione e amarezza. Sono sentimenti contrastanti quelli chesta provando nel post 5000 metri diin queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sul NationalOval l’azzurra ha ottenuto un, sbriciolando il primato nazionale che le apparteneva di circa 14?. Una super prestazione nella quale l’azzurra ha sfiorato il podio su una distanza che aveva affrontato soprattutto nell’ottica della mass start. La vittoria è andata alla forte olandese Irene Schouten che, con il nuovo record olimpico di 6:43.510, ha preceduto la canadese Isabelle Weidemann (6:48.180) e la ceca Martina Sablikova (6:50.090). Perun crono da 6:51.760 e il sogno di una medaglia accarezzato, ...

Advertising

VoceGiallorossa : ????Pechino 2022 - Snowboard, bronzo per Visintin. Speed Skating, 4° posto per Francesca Lollobrigida. Sofia Goggia r… - OA_Sport : #SPEEDSKATING #Beijing2022 Maurizio Lollobrigida? a caldo ha espresso le sue emozioni dopo quanto fatto da sua figl… - infoitsport : Speed skating, Francesca Lollobrigida sfiora la medaglia anche nei 5000 metri a Pechino 2022: è in una nuova dimens… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali, speed skating: Francesca Lollobrigida 4^. Oro all'olandese Schouten | Sky Sport - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, speed skating: Francesca Lollobrigida 4^. Oro all'olandese Schouten: Dopo la medaglia di bronz… -