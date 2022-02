Quando il Milan è spensierato

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima della partita Maurizio Sarri aveva definito la Coppa Italia «la competizione più anti-sportiva al mondo», spingendosi a insinuare anche un’ipotesi di complotto: «È palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa, dove e chi fa i sorteggi». E per quanto il formato della Coppa Italia sia effettivamente così brutto da sembrare un auto-sabotaggio, erano state dichiarazioni stonate, specie alla vigilia di una partita così importante e difficile, contro ila San Siro. Erano stonate soprattutto per quello che rappresenta storicamente la competizione per la sua squadra. Nell’ultimo decennio la Lazio ha costruito molti successi in Coppa Italia. Ne ha vinte tre negli ultimi tredici anni, di cui una battendo in finale la Roma, e ha giocato altre due finali che le hanno permesso l’accesso alla Supercoppa ...