(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - L', spiegano tuttavia altre fonti qualificate, potrebbe tenersi non alla Camera ma in uno studio legale: bocche cucite, al momento, sulla location. Tra i big chesi appresta a vedere nelle prossime ore difficilmente figurerà il presidente della Camera Roberto Fico, che al momento ha annullato tutti i suoi impegni perché influenzato., che contava di ripartire in giornata, probabilmente si fermerà a Roma per la notte.

Advertising

TV7Benevento : M5S: incontro Grillo-Conte e big nel primo pomeriggio (2) - - CardelliAc : RT @rosadineve: Nessun incontro tra Renzi e Toti, dopo il Festival di San Remo A Porta s Porta Matteo ha spiegato bene cosa vuol fare IV. I… - Giornaleditalia : #giuseppecontebeppegrillom5s M5S, oggi l'incontro tra Grillo e Conte: 'Promuoverò un momento di confronto' - DomaniGiornale : Grillo è ormai l’unico titolato a intervenire nell’impasse giuridico in cui verte il #M5s dopo la decisione del tri… - animaleuropeRMP : RT @sissiisissi2: Si terrà nel primo pomeriggio l'incontro tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e altri big del M5S, tra questi dovrebbero figu… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S incontro

L'avvocato Borrè: "Errare umano, perseverare suicida" A quanto apprende l'Adnkronos da fonti, ... Ipotesi che Beppe Grillo nei giorni scorsi aveva stoppato per timore di andarea un nuovo ...Roma, 10 feb. " A quanto apprende l'Adnkronos da fonti, in queste ore starebbe riprendendo quota l'ipotesi di fare subito una votazione per modificare ...aveva stoppato per timore di andare...(Adnkronos) – L’incontro, spiegano tuttavia altre fonti qualificate, potrebbe tenersi non alla Camera ma in uno studio legale: bocche cucite, al momento, sulla location. Tra i big che Grillo si ...E stiamo ragionando se ci sono compatibilità, il percorso è difficile”. L’incontro tra le forze di opposizione all’Ars Intanto si è tenuto questa mattina nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei ...