**Imprese: Centro studi Ff, 'In tre anni pagate in ritardo dalla Pa per 20 miliardi'** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Negli ultimi tre anni la Pubblica amministrazione ha contabilizzato nell'anno solare di riferimento quasi 20 miliardi di euro di ritardi nel pagamento dei servizi svolti dalle imprese private. Emerge da una rielaborazione del Centro studi Fiscal Focus su dati del Mef. Nel 2018, la Pubblica Amministrazione registrò fatture da evadere per 144 miliardi e 604 milioni ma ne pagò 137 miliardi e 250 milioni. Nel 2019 le fatture registrate ammontavano ad un valore di 148 miliardi e 639 milioni valide ma liquidate per tempo furono solo 142 miliardi e 478 milioni. Nell'anno più difficile della pandemia sia per i cittadini ma soprattutto per moltissime imprese private, la Pubblica Amministrazione pagò per tempo 142 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Negli ultimi trela Pubblica amministrazione ha contabilizzato nell'anno solare di riferimento quasi 20di euro di ritardi nel pagamento dei servizi svolti dalle imprese private. Emerge da una rielaborazione delFiscal Focus su dati del Mef. Nel 2018, la Pubblica Amministrazione registrò fatture da evadere per 144e 604 milioni ma ne pagò 137e 250 milioni. Nel 2019 le fatture registrate ammontavano ad un valore di 148e 639 milioni valide ma liquidate per tempo furono solo 142e 478 milioni. Nell'anno più difficile della pandemia sia per i cittadini ma soprattutto per moltissime imprese private, la Pubblica Amministrazione pagò per tempo 142 ...

Advertising

Confindustria : La #produzioneindustriale è in forte calo a gennaio (-1,3%), dopo -0,7% a dicembre, per i #rincari energetici e del… - TV7Benevento : **Imprese: Centro studi Ff, 'In tre anni pagate in ritardo dalla Pa per 20 miliardi'** - - aiwa_welfare : ??La #contrattazione di II livello per #produttività e #welfareaziendale è maggiore tra le imprese di piccole dimens… - UniCamerino : Rettore Unicam @ClaudioPettina7 e Presidente di Camera Marche Gino Sabatini hanno presentato presso il centro di ri… - ConfindustriaSa : RT @IstTagliacarne: Il 62% del #family #business nel nostro Paese è collocato al #Nord, il 21% al Centro e il 17% al Sud, per un totale di… -