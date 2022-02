GF Vip, Raffaella Mennoia racconta il provino a “Uomini e Donne” di Soleil Sorge: “Machiavellica” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo abbiamo ripetuto più di una volta: Soleil Sorge è una delle concorrenti protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel bene e nel male sta tracciando il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia anche – e forse – grazie al famigerato triangolo sentimentale che la legherebbe ad Alex Belli e Delia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo abbiamo ripetuto più di una volta:è una delle concorrenti protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel bene e nel male sta tracciando il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia anche – e forse – grazie al famigerato triangolo sentimentale che la legherebbe ad Alex Belli e Delia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Raffaella Mennoia rivela cosa pensò durante il primo provino di Soleil Sorge a #UominieDonne L’autrice d… - ParliamoDiNews : GF Vip Soleil, Raffaella Mennoia: `Machiavellica, vi racconto il suo provino` #soleil #raffaella #mennoia… - saggioilmatto : Se fanno e tra Alex, che già non dovrebbe essere in studio, io voglio di nuovo dentro Raffaella Fico Scegliete anc… - exsebio : Tributo che comunque, a livello coreografico, con Raffaella in cima alle scale, ricorda quel meme boomerissimo con… - vip_pera : @insopportabile @raffaella hanno già esagerato sul tema, poi me risvegliavano di nuovo adinolfi -