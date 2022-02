Atp Marsiglia 2022 | Sinner si cancella | posticipato il rientro dopo il Covid

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Niente da fare per Jannikaver saltato Rotterdam in seguito alla sua positività al, con tanto di ospitata a Sanremo in cui ha lasciato “da solo” Berrettini, l’altoatesino ha annunciato dirsi anche dall’Atp diche prenderà il via il 14 febbraio.non giocherà dunque in Francia e il suoslitta ulteriormente. L’azzurro potrebbe guarire nei prossimi giorni, ma ha evidentemente ragionato sul suo stato di formail contagio. SportFace.

