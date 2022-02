Alex Belli rientra al Grande Fratello Vip: ecco la reazione dei gieffini (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alex Belli rientra al Grande Fratello Vip, è ufficiale. Lunedì sera, al termine della puntata, l’attore ha iniziato la sua quarantena e quindi molto probabilmente potrà far il suo ingresso già dalla prossima settimana. Un rientro che però non sorprenderà i vipponi, dato che ormai già lo sanno. Poche ore fa, infatti, qualcuno ha gridato fuori dal giardino: “Delia stai attenta, Alex rientra“, ma la pantera sud americana non ha avuto reazioni. Miriana Trevisan, che ha assistito alla scena, ha detto che se lo sentiva da giorni, mentre Nathaly Caldonazzo ha commentato: “ma sì è sicuro che viene, me lo sento anche io, sarebbe interessante“. La notizia è arrivata anche alle orecchie di Soleil Sorge che ha confessato ad Alessandro Basciano: “Torna Alex in ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 febbraio 2022)alVip, è ufficiale. Lunedì sera, al termine della puntata, l’attore ha iniziato la sua quarantena e quindi molto probabilmente potrà far il suo ingresso già dalla prossima settimana. Un rientro che però non sorprenderà i vipponi, dato che ormai già lo sanno. Poche ore fa, infatti, qualcuno ha gridato fuori dal giardino: “Delia stai attenta,“, ma la pantera sud americana non ha avuto reazioni. Miriana Trevisan, che ha assistito alla scena, ha detto che se lo sentiva da giorni, mentre Nathaly Caldonazzo ha commentato: “ma sì è sicuro che viene, me lo sento anche io, sarebbe interessante“. La notizia è arrivata anche alle orecchie di Soleil Sorge che ha confessato ad Alessandro Basciano: “Tornain ...

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - StraNotizie : Alex Belli rientra al Grande Fratello Vip: ecco la reazione dei gieffini - annacasu7 : @Isidel_ Ma veramente Alex è uscito dal game e quindi Delia poteva starsene a casa col suo uomo, non far finta di l… - PUNGOLO1962 : POCO FA' HANNO URLATO FUORI LA CASA CHE ALEX BELLI RIENTRERÀ IN CASA LA REGIA SUBITO HA MESSO LA MUSICA,MA IN CASA… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: UFFICIALE DELIA NON PROVA NIENTE PIù PER ALEX. QUA BELLI SI METTE CON SOLE XD #SOLEX E AMO STO CINEMA. #JESSVIP #GFVI… -