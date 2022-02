Vaccini, dal 7 febbraio le esenzioni saranno solo in formato digitale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 sono emesse dal 7 febbraio esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per il Green Pass e avranno validità sul solo territorio nazionale. Lo fa sapere il ministero della Salute, che stabilisce anche che chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi. Fino al 27 sarà possibile usare sia le certificazioni cartacee sia le digitali, ma dal 28 sarà necessario avere il certificato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde. Il ministero fa anche sapere che l’attestazione di esenzione con il codice Cuev, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 sono emesse dal 7esclusivamente inin modo analogo a quanto già avviene per il Green Pass e avranno validità sulterritorio nazionale. Lo fa sapere il ministero della Salute, che stabilisce anche che chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi. Fino al 27 sarà possibile usare sia le certificazioni cartacee sia le digitali, ma dal 28 sarà necessario avere il certificato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde. Il ministero fa anche sapere che l’attestazione di esenzione con il codice Cuev, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo ...

