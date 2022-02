Re Felipe VI di Spagna positivo al Covid: in isolamento per una settimana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche re Felipe VI di Spagna non è sfuggito al contagio. Il Sovrano è risultato positivo al Coronavirus e si trova già in isolamento. Le sue cui condizioni generali sono buone ed intende mantenere i suoi impegni istituzionali per quanto possibile dalla Zarzuela, come riportato dalla Casa del Rey. Spagna, il re Felipe è positivo al Coronavirus Felipe VI, re di Spagna, è risultato positivo a un test per rilevare il Covid-19 a cui si è sottoposto questo mercoledì mattina dopo aver trascorso la notte con sintomi lievi, come riportato dalla Casa del Rey. Il re, di 54 anni, resterà in isolamento per sette giorni, per i quali la sua attività ufficiale è stata sospesa, come ha aggiunto la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche reVI dinon è sfuggito al contagio. Il Sovrano è risultatoal Coronavirus e si trova già in. Le sue cui condizioni generali sono buone ed intende mantenere i suoi impegni istituzionali per quanto possibile dalla Zarzuela, come riportato dalla Casa del Rey., il real CoronavirusVI, re di, è risultatoa un test per rilevare il-19 a cui si è sottoposto questo mercoledì mattina dopo aver trascorso la notte con sintomi lievi, come riportato dalla Casa del Rey. Il re, di 54 anni, resterà inper sette giorni, per i quali la sua attività ufficiale è stata sospesa, come ha aggiunto la ...

Agenzia_Ansa : Covid, positivo il re di Spagna Felipe VI. La Casa Reale: sintomi lievi, in isolamento per sette giorni #ANSA - MPtasiska : RT @serenel14278447: Il re Felipe VI di Spagna è positivo al Covid, sintomi lievi - serenel14278447 : Il re Felipe VI di Spagna è positivo al Covid, sintomi lievi - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il re di #Spagna Felipe VI è risultato positivo al #Covid19: lo si apprende da un comunicato della Casa Reale Spagnola.… - EraldoFR : Ma dove vai se il letale covid non hai? < -