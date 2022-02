Patuanelli “Pnrr grande occasione | stiamo rispettando tempi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè unaper la crescita del nostro Paese, abbiamo cercato di lavorare implementando poche misure ma profonde che vadano a risolvere i problemi su cui insil'attuazione del Piano e i. Le misure delnon sono l'unico strumento a disposizione per l'agroalimentare, ci sono le misure della nuova Pac e ulteriori iniziative grazie all'ingente disponibilità di risorse nazionali previste in legge di bilancio. Nei fatti l'agroalimentare torna fulcro dell'azione di governo, è un settore che riveste nuovamente un ruolo di centralità”. Lo ha detto il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, in audizione presso le Commissioni riunite ...

Lo a detto il ministro delle politiche agricole, Stefano, riferendo sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), in audizione alle Commissioni riunite ......i temi della crescita del florovivaismo e l'opportunità di sviluppo del verde urbano data dal. ... Le conclusioni saranno affidate a Stefano, Ministro per le Politiche Agricole, ...Lo ha detto il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, in audizione presso le Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato, sullo stato di attuazione del ...Lo ha detto – come riporta il sito web ansa.it – il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, riferendo sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in ...